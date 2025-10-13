Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Какие последствия взрыва в Харькове?

По словам Харьковского городского головы, взрыв, который жители слышали в 09:19, прогремел в центральной части Киевского района. В результате этого пострадала жилая застройка. Ударная волна выбила стекла в домах.

Причины взрыва устанавливаются,

– написал Терехов.

Позже городской голова добавил, что взрыв, предположительно, произошел в результате удара БпЛА неустановленного типа.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что окна выбиты в общежитии. Также пострадали два автомобиля. Пострадавших пока нет. На месте работают подразделения ГСЧС.

Отметим, что во время взрыва в Харькове и районе продолжалась воздушная тревога. Она началась в 09:05. Через минуту Воздушные Силы ВСУ сообщили об опасности для области – на северо-восток Харьковщины из Белгородской области двигалась скоростная цель.

Где за прошедшие сутки были вражеские атаки?