Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Павлограде?
В 16:42 была объявлена воздушная тревога в Павлоградском районе.
"Вражеские БпЛА в районе Павлограда на Днепропетровщине", – писали в Воздушных силах о 16:58.
Громко в городе было в 17:22.
О возможных последствиях взрыва местные власти пока не сообщали.
Последние атаки на Украину
13 октября взрывы дважды раздавались в Харькове. Во время первой атаки пострадало общежитие, в котором проживали переселенцы из Купянска.
Ночью в Украине тоже было неспокойно. Враг атаковал 82 БпЛА. Были попадания на 7 локациях. В частности, накануне вечером пострадал жилой квартал Сум беспилотниками.
Также в тот день дроны атаковали Чернигов, в результате чего пострадали 5 человек. Одно из попаданий пришлось на локомотив.