Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що в області вже була оголошена повітряна тривога на момент вибуху.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили ще близько 18:44 13 жовтня через загрозу ударних безпілотників. Повітряні сили неодноразово повідомляли про небезпеку для регіону, зокрема для обласного центру.

Вже орієнтовно о 00:43 у мережі з'явилися перші повідомлення про те, що у місті було гучно.

У Сумах чути звуки вибухів,

– ідеться у повідомленні.

Вже за хвилину після цього Повітряні сили знову повідомили про ворожий дрон, який рухається у напрямку міста. Станом на 00:45 загроза для Сум зберігається. Додаткових деталей наразі не вказують.

Де також було гучно раніше?