С ранениями госпитализировали 19-летнего парня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Какие последствия обстрелов Днепропетровщины?

Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область дронами. Воздушные силы сбили 37 беспилотников врага.

В Павлограде, Каменском и Славгородской общине Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Также есть разрушения на территории транспортного и промышленного предприятий.

От обстрелов пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Враг бил по Никопольщине – райцентру, Покровской и Марганецкой громадах. Оккупанты применяли FPV-дроны и РСЗО "Град".

Атакована была также Межевская громада, что на Синельковщине. Россияне применили FPV-дроны, занялся частный дом.

В ОВА также уточнили, что в результате вчерашних обстрелов КАБами в Покровской громаде разрушена инфраструктура.

В Павлограде и Каменском раздавались взрывы