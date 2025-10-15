С ранениями госпитализировали 19-летнего парня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Какие последствия обстрелов Днепропетровщины?
Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область дронами. Воздушные силы сбили 37 беспилотников врага.
В Павлограде, Каменском и Славгородской общине Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Также есть разрушения на территории транспортного и промышленного предприятий.
От обстрелов пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Враг бил по Никопольщине – райцентру, Покровской и Марганецкой громадах. Оккупанты применяли FPV-дроны и РСЗО "Град".
Атакована была также Межевская громада, что на Синельковщине. Россияне применили FPV-дроны, занялся частный дом.
В ОВА также уточнили, что в результате вчерашних обстрелов КАБами в Покровской громаде разрушена инфраструктура.
В Павлограде и Каменском раздавались взрывы
Во время воздушной тревоги в Днепропетровской области в ночь на среду, 15 октября, в Павлограде прогремели взрывы.
Позже стало известно об атаке дронов на Каменское. Мониторинговые ресурсы сообщали об около 15 вражеских дронов в регионе.