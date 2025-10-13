Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Днепровские электросети и Суспильне.
Смотрите также "Знают, что делать": эксперт предположил, как быстро будут возвращать свет после атак
Почему в Днепропетровской области ввели экстренные отключения?
На сайте ДТЭК появилось сообщение, что в Днепропетровской области по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.
Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!
– написала компания.
Журналисты Суспильного тем временем сообщают, что в отдельных районах Днепра уже нет света.
Кстати, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала дал несколько советов относительно того, что делать украинцам в случае аварийных отключений света. Специалист рекомендует иметь автономные источники питания и обеспечить тепловое изолирование помещений для подготовки к возможным отключениям света.
В каких областях вводили аварийные отключения ранее?
Утром 13 октября в Украине вводили аварийные отключения света. Аварийные графики действовали в Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также частично – на Кировоградщине и Запорожье, почасово – на Черниговщине.
В Министерстве энергетики Украины отмечали, что ночью оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской и Донецкой областях. Энергетики работали, чтобы восстановить электроснабжение потребителей.
А 12 октября на Киевщине около 10 тысяч семей остались без света из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Бориспольского района. К вечеру того же дня всех абонентов запитали.