Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК Днепровские электросети и Суспильне.

Почему в Днепропетровской области ввели экстренные отключения?

На сайте ДТЭК появилось сообщение, что в Днепропетровской области по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!

– написала компания.

Журналисты Суспильного тем временем сообщают, что в отдельных районах Днепра уже нет света.

Кстати, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала дал несколько советов относительно того, что делать украинцам в случае аварийных отключений света. Специалист рекомендует иметь автономные источники питания и обеспечить тепловое изолирование помещений для подготовки к возможным отключениям света.

В каких областях вводили аварийные отключения ранее?