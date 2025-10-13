Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК Дніпровські електромережі та Суспільне.
Чому у Дніпропетровській області ввели екстрені відключення?
На сайті ДТЕК з'явилося повідомлення, що у Дніпропетровській області за наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії.
Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!
– написала компанія.
Журналісти Суспільного тим часом повідомляють, що в окремих районах Дніпра вже немає світла.
До речі, експерт з енергетики Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу дав кілька порад щодо того, що робити українцям у разі аварійних відключень світла. Фахівець рекомендує мати автономні джерела живлення та забезпечити теплове ізолювання приміщень для підготовки до можливих відключень світла.
У яких областях запроваджували аварійні відключення раніше?
Уранці 13 жовтня в Україні запроваджували аварійні відключення світла. Аварійні графіки діяли у Полтавській, Сумській, Харківській областях, а також частково – на Кіровоградщині й Запоріжжі, погодинно – на Чернігівщині.
У Міністерстві енергетики України зазначали, що вночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Чернігівській та Донецькій областях. Енергетики працювали, щоб відновити електропостачання споживачам.
А 12 жовтня на Київщині близько 10 тисяч родин залишилися без світла через атаку на енергетичну інфраструктуру Бориспільського району. До вечора того ж дня всіх абонентів заживили.