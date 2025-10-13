Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК Дніпровські електромережі та Суспільне.

Дивіться також "Знають, що робити": експерт припустив, як швидко повертатимуть світло після атак

Чому у Дніпропетровській області ввели екстрені відключення?

На сайті ДТЕК з'явилося повідомлення, що у Дніпропетровській області за наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії.

Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!

– написала компанія.

Журналісти Суспільного тим часом повідомляють, що в окремих районах Дніпра вже немає світла.

До речі, експерт з енергетики Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу дав кілька порад щодо того, що робити українцям у разі аварійних відключень світла. Фахівець рекомендує мати автономні джерела живлення та забезпечити теплове ізолювання приміщень для підготовки до можливих відключень світла.

У яких областях запроваджували аварійні відключення раніше?