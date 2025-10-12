Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Яка зараз ситуація зі світлом на Київщині?

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти. За даними ОВА, без світла наразі залишаються 9607 родин.

Микола Калашник також додав, що аварійні бригади ДТЕК вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням місцевим жителям централізованого живлення.

Ворогу не вдасться нас залякати та занурити у темряву,

– наголосив начальник ОВА.

У населених пунктах, що залишилися без світла, наразі працюють "пункти незламності". Зазначається, що там є все необхідне для допомоги та підтримки мешканців.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, росіяни вдарили по Київщині вже після відбою повітряної тривоги. Внаслідок атаки постраждали двоє енергетиків.

