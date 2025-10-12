Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК і Повітряні сили.

Дивіться також У Міненерго відповіли, чи є загроза зриву опалювального сезону після російських ударів

Що відомо про відсутність світла та води на Одещині?

Зранку 12 жовтня в ДТЕК повідомили, що в частині Білгород-Дністровська та Білгород-Дністровського району зникло світло через аварію в мережі. Наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити електропостачання.

За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, вночі на цей район летіли російські "Шахеди". Зокрема, близько 3 години ночі в ПС інформували про рух БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

В телеграм пабліках вказували, що в той бік летіло 12 ворожих дронів.

Додамо, що близько 8 години ранку в Білгород-Дністровській міській раді звернулися до жителів регіону. Там повідомили про тимчасово відсутнє світло та воду в деяких районах міста.

Унаслідок ворожої атаки БпЛА на місто в ніч проти 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади. Станом на ранок у деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання,

– ідеться в повідомленні.

Наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Вказується, що орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання – 12:30.

Дивіться також На Дніпропетровщині, Київщині та Запоріжжі скасували аварійні відключення світла

Проблеми зі світлом: останні новини