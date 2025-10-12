Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК і Повітряні сили.
Що відомо про відсутність світла та води на Одещині?
Зранку 12 жовтня в ДТЕК повідомили, що в частині Білгород-Дністровська та Білгород-Дністровського району зникло світло через аварію в мережі. Наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити електропостачання.
За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, вночі на цей район летіли російські "Шахеди". Зокрема, близько 3 години ночі в ПС інформували про рух БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
В телеграм пабліках вказували, що в той бік летіло 12 ворожих дронів.
Додамо, що близько 8 години ранку в Білгород-Дністровській міській раді звернулися до жителів регіону. Там повідомили про тимчасово відсутнє світло та воду в деяких районах міста.
Унаслідок ворожої атаки БпЛА на місто в ніч проти 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади. Станом на ранок у деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання,
– ідеться в повідомленні.
Наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Вказується, що орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання – 12:30.
Проблеми зі світлом: останні новини
Російська ворожа армія вночі 10 жовтня цинічно атакували Україну. Внаслідок російської масованої атаки 10 жовтня графіки аварійних відключень вводили у 9 областях України.
Міненерго днями розкрило деталі масованої атаки 10 жовтня. Вказувалося, що ця атака була однією з найбільш підготовлених, адже на об'єкти летіли як модернізовані БпЛА різних типів, так і балістичні ракети. Причому з різних напрямків. Ворог обрав цілями передусім енергооб'єкти, зокрема ті, що залучені до балансування потужності, а також важливі для житлово-комунального господарства.
Донеччина зранку 12 жовтня була знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Росіяни знову прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі.