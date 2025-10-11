Наразі найскладнішою є ситуація на Чернігівщині. Також непроста ситуація на Харківщині, Сумщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи у цих регіонах тривають постійно. Бригади енергетиків працюють і вдень, і вночі. Про це в ефірі телемарафону розповів Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, передає 24 Канал.

Дивіться також Частина Сумщини залишиться без газу: у чому причина

Які особливості атаки 10 жовтня?

За словами чиновника, атака 10 жовтня була однією з найбільш підготовлених, адже на об'єкти летіли як модернізовані БпЛА різних типів, так і балістичні ракети. Причому з різних напрямків.

Противник обрав цілями передусім енергооб'єкти, зокрема ті, що залучені до балансуванні потужності, а також важливі для житлово-комунального господарства,

– пояснив Некрасов.

Він уточнив, що графіки відключення світла наразі працюють лише на Чернігівщині.

Нагадаємо, що після комбінованого удару 10 жовтня без електропостачання частково залишалися жителі 9 областей, а також столиці.

Як зазначив експерт питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі для 24 Каналу, останнім часом Росія змінила тактику ударів по енергооб'єктах. Раніше окупанти атакували великі енергетичні об'єкти, б'ючи, зокрема, по обладнанню оператора системи передачі електрики. Однак тепер ворог обирає менше цілі, розраховуючи на те, що вони менш захищені.

Що відомо про останні російські обстріли енергетики України?