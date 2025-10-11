Про це пише 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію. Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину.

Що відомо про атаку на Одеську область?

В ніч проти 11 жовтня окупанти пошкодили дронами-камікадзе енергетичне обладнання, три житлові будинки та будівлі готельного комплексу. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Коли дозволила безпекова ситуація, на місцях прильотів в Одесі та регіоні почали працювати рятувальники та енергетики. У ДСНС Одещини повідомили, що вогнеборцям вдалося врятувати двох осіб, надати допомогу 21 людині та оперативно ліквідувати загоряння.

Одеська обласна прокуратура додає, що під час російської атаки було вибито скління одного з поверхів 25-ти поверхового житлового будинку. Травми отримала 47-річна жінка, її доставили до лікарні. Через пошкодження енергооб'єкта в 44 населених пунктах Одеської області немає електропостачання.