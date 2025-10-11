Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию. Прокуратура начала расследование очередного военного преступления.
Что известно об атаке на Одесскую область?
В ночь на 11 октября оккупанты повредили дронами-камикадзе энергетическое оборудование, три жилых дома и здания гостиничного комплекса. В результате атаки пострадал один человек.
Когда позволила ситуация с безопасностью, на местах прилетов в Одессе и регионе начали работать спасатели и энергетики. У ГСЧС Одесской области сообщили, что пожарным удалось спасти двух человек, оказать помощь 21 человеку и оперативно ликвидировать возгорание.
Одессу и область атаковали российские БпЛА / Фото ГСЧС Одесской области и областной прокуратуры
Напомним, ночная атака по Одесской области началась после полуночи и привела к перебоям со светом и водоснабжением. На саму Одессу и пригород двигались по меньшей мере 15 дронов. Некоторые из них попали по разным объектам.
Где еще был обстрел ночью за прошедшие сутки?
Поздно вечером 10 октября российская армия ударила по Чугуеву в Харьковской области. На нескольких локациях произошли пожары. Также под ударом было село Большой Бурлук. Предварительно, пострадал ода человек.
Также враг атаковал Днепр. Взрывы произошли после пусков российских авиабомб.
За ночь противовоздушная оборона сбила 54 из 78 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 6 локациях.