Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию. Прокуратура начала расследование очередного военного преступления.

Что известно об атаке на Одесскую область?

В ночь на 11 октября оккупанты повредили дронами-камикадзе энергетическое оборудование, три жилых дома и здания гостиничного комплекса. В результате атаки пострадал один человек.

Когда позволила ситуация с безопасностью, на местах прилетов в Одессе и регионе начали работать спасатели и энергетики. У ГСЧС Одесской области сообщили, что пожарным удалось спасти двух человек, оказать помощь 21 человеку и оперативно ликвидировать возгорание.

Одесская областная прокуратура добавляет, что во время российской атаки было выбито остекление одного из этажей 25-ти этажного жилого дома. Травмы получила 47-летняя женщина, ее доставили в больницу. Из-за повреждения энергообъекта в 44 населенных пунктах Одесской области нет электроснабжения.