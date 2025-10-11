Сейчас самой сложной является ситуация на Черниговщине. Также непростая ситуация в Харьковской, Сумской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы в этих регионах продолжаются постоянно. Бригады энергетиков работают и днем, и ночью. Об этом в эфире телемарафона рассказал Артем Некрасов, первый заместитель министра энергетики Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Часть Сумщины останется без газа: в чем причина

Какие особенности атаки 10 октября?

По словам чиновника, атака 10 октября была одной из самых подготовленных, ведь на объекты летели как модернизированные БпЛА различных типов, так и баллистические ракеты. Причем с разных направлений.

Противник выбрал целями прежде всего энергообъекты, в частности те, что задействованы в балансировке мощности, а также важные для жилищно-коммунального хозяйства,

– пояснил Некрасов.

Он уточнил, что графики отключения света пока работают только на Черниговщине.

Напомним, что после комбинированного удара 10 октября без электроснабжения частично оставались жители 9 областей, а также столицы.

Как отметил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии для 24 Канала, в последнее время Россия изменила тактику ударов по энергообъектам. Ранее оккупанты атаковали крупные энергетические объекты, ударяя, в частности, по оборудованию оператора системы передачи электричества. Однако теперь враг выбирает меньшие цели, рассчитывая на то, что они менее защищены.

Что известно о последних российских обстрелах энергетики Украины?