Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумской филиал "ГАЗМЕРЕЖИ".
Что известно о проблемах с газом на Сумщине?
В Сумском филиале "Газсети" обратились к жителям Ахтырки и Ахтырского района. Указывается, что во время выполнения плановых работ, которые осуществляло Нефтедобывающее управление "Ахтырканефтегаз", в систему газоснабжения попало неизвестное химическое вещество.
Именно поэтому часть потребителей может временно оставаться без газа,
– отметили там.
Внимание! Что делать, если у вас нет газоснабжения:
1. Переведите ручку вентиля в положение, что полностью перекрывает подачу газа.
2. Обратитесь в аварийную газовую службу – 104.
Сейчас идет работа над устранением последствий и восстановлением стабильного газоснабжения.
Атаки врага по энергетике Украины: последние новости
Ночью в пятницу, 10 октября, оккупанты совершили комбинированную атаку по городам Украины. Ночью стало известно, что россияне наносят массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.
Уже утром появилась информация о повреждении газовых объектов в Запорожье в результате обстрелов.
Также страна-агрессор той ночью атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Известно, что было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Поэтому, Россия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Отметим, что в результате комбинированного удара 10 октября в 9 областях были аварийные обесточивания.