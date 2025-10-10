На брифинге 10 октября президент заявил, что имеет претензии к защите энергообъектов в Киеве, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о защите энергообъектов Киева?

Отдельно глава государства указал на неудовлетворительную защиту ТЭЦ-5 и 6. Он добавил, что вопрос не только в эффективности работы противовоздушной обороны.

Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Коммунальное предприятие Киева. Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина для защиты и быстрого восстановления энергообъектов уже имеет большое количество трансформаторов.