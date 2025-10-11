Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова в етері національного маратону.

Чи є загроза зриву опалювального сезону України через атаки?

Артем Некрасов зазначив, що ворог змінив свою тактику атак. Адже, якщо раніше окупанти били в основному тільки по об'єктах електричної інфраструктури, то протягом останнього місяця можна відстежити, що ворог намагається завдати пошкоджень ще по об'єктах газової інфраструктури.

Уряд постійно збирається для того, щоб реагувати на ці виклики, ухвалюються певні рішення, і ми сподіваємось та робимо все, щоб українці були зимою і з газом, і зі світлом,

– сказав перший заступник очільника Міненерго.

До речі, колишній офіцер Повітряних Сил, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія перейшла до точкових атак по енергетичних та логістичних об'єктах, використовуючи модернізовану зброю з допомогою Ірану, Китаю та Північної Кореї. За словами експерта, це дозволяє ворогу точніше вражати об'єкти енергетики по всій країні.

Як партнери допомагають Україні впоратися з наслідками обстрілів?

Некрасов зауважив, що за останні тижні було декілька зустрічей з партнерами з G7. Українська сторона передала союзникам потреби нашої держави.

"Наші потреби ми бачимо попередньо, це можливість додання захисту ППО, бо це головний напрямок наразі, це можливість залучення до спільного фінансування для закупівлі газу, і також це можливість надання обладнання, яке буде використане при відновленні тих пошкоджень, які були завдані за останні 2 тижні", – пояснив представник міністерства енергетики.

Посадовець також підкреслив, що партнери допомагають Україні подолати наслідки ворожих ударів по енергетичних об'єктах. І наразі в уряді сподіваються, що завдяки допомозі союзників та внутрішній роботі пройти опалювальний сезон 2025 – 2026 вдасться, так само як і попередній.

Що ще відом про стан енергетики України?