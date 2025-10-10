Як розповіла ведуча 24 Каналу Катерина Соляр, президент говорив про російський удар, можливу зустріч з Дональдом Трампом і санкції щодо Росії. Значну увагу приділив питанням протиповітряного захисту.

Росія навмисно чекала погіршення погоди

Володимир Зеленський наголосив, що під час розмови з Трампом попереджав його, що Росія вдасться до тактики обстрілів енергетики. Це робитимуть тоді, коли не буде здобутків на фронті. Слова президента справдилися.

Ворог чекав настання холодів, туману й дощу, щоб завдати удару. Через це була ускладнена робота сил ППО. Зокрема, президент сказав, що приблизну похибку можна оцінити у 20%. Тобто, якби не погодні умови, то ППО спрацювала б на 20% краще.

Український лідер уже поговорив з нашими західними партнерами, зокрема прем'єром Великої Британії, президентом Фінляндії. Також проведе розмову з канцлером Німеччини. Усім їм повідомив про результати атаки 10 жовтня.

Головне питання – це ППО. Його Україна обговорює з усіма партнерами. Ключова проблема в тому, що засобів не вистачає

Президент додав, що радіус дії Patriot 25 кілометрів. Враховуючи те, що у нас є 203 ключові об'єкти, які потрібно захищати, – цих систем має бути значно більше. Також варто розуміти, що Patriot не може збивати дрони, від них потрібен інший захист.

Отже, основні розмови зараз тривають навколо засобів захисту й засобів ураження. Кількість відіграє тут основну роль. Крім цього, також обговорювали про розвиток нашого мілітарного напрямку.

Про найгарячіший напрямок на фронті

Під час пресконференції Володимир Зеленський розповів про хід бої на найгарячішому відтинку фронту. Мовиться про Добропілля. Там ворог спробував прорватися до російських солдатів, які перебувають в оточенні. Він робив спроби їх розблокувати.

Спроби ворога були марними. Він зазнав втрат, є спалена техніка. Наші воїни зачищують цей відрізок фронту. Але зрозуміло, що ситуацію там не можна назвати простішою.

Чого Україна очікує від партнерів?

Президент згадав, що невдовзі українська делегація поїде до Сполучених Штатів. Там говоритимуть наступні кроки у співпраці з партнерами. Зокрема, це програма, за якою ми зараз отримуємо зброю, її треба розширювати. Наразі до неї приєдналися 7 країн, але є сигнали, що до цього готові інші.

Ще однією темою стало – залучення російських заморожених активів, але не самих активів, а кредитів під них. Президент оголосив, що тут є дуже хороші сигнали. Він сподівається, що у підсумку ми прийдемо до того, що держави надаватимуть нам кредити під гарантії під заморожені російські активи,

Також очікуємо на європейський пакет санкцій. Про це президент хоче говорити з Дональдом Трампом. За його словами, американський лідер може подивитися як діє Європа й також ухвалити рішення про обмеження для Росії.

Звісно, Володимир Зеленський згадав про угоду між ХАМАС та Ізраїлем. Він нагадав, що навіть терористи ХАМАС погодилися на угоду про примирення війни, а Росія таких кроків не робить. Ба більше, вона навіть не демонструє готовності щось обговорювати. Однак, Володимир Зеленський впевнений, що за свої дії Росія отримає по заслугах.

"Коли відбудеться наступна зустріч з Трампом, я не можу сказати, тому що про це не встигли поговорити з президентом. Але можу сказати однозначно, те, що сказав президент, що відповідь Росії за сьогоднішні удари точно буде", – підсумувала Катерина Соляр.