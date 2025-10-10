Как рассказала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр, президент говорил о российском ударе, возможной встрече с Дональдом Трампом и санкциях в отношении России. Значительное внимание уделил вопросам противовоздушной защиты.

Россия намеренно ждала ухудшения погоды

Владимир Зеленский отметил, что во время разговора с Трампом предупреждал его, что Россия прибегнет к тактике обстрелов энергетики. Это будут делать тогда, когда не будет достижений на фронте. Слова президента оправдались.

Враг ждал наступления холодов, тумана и дождя, чтобы нанести удар. Из-за этого была затруднена работа сил ПВО. В частности, президент сказал, что приблизительную погрешность можно оценить в 20%. То есть, если бы не погодные условия, то ПВО сработала бы на 20% лучше.

Украинский лидер уже поговорил с нашими западными партнерами, в частности премьером Великобритании, президентом Финляндии. Также проведет разговор с канцлером Германии. Всем им сообщил о результатах атаки 10 октября.

Главный вопрос – это ПВО. Его Украина обсуждает со всеми партнерами. Ключевая проблема в том, что средств не хватает

– сказала Екатерина Соляр.

Президент добавил, что радиус действия Patriot 25 километров. Учитывая то, что у нас есть 203 ключевых объекта, которые нужно защищать, – этих систем должно быть значительно больше. Также стоит понимать, что Patriot не может сбивать дроны, от них нужна другая защита.

Итак, основные разговоры сейчас идут вокруг средств защиты и средств поражения. Количество играет здесь основную роль. Кроме этого, также обсуждали о развитии нашего милитарного направления.

О самом горячем направлении на фронте

Во время пресс-конфренции Владимир Зеленский рассказал о ходе бои на самом горячем отрезке фронта. Речь идет о Доброполье. Там враг попытался прорваться к российским солдатам, которые находятся в окружении. Он делал попытки их разблокировать.

Попытки врага были тщетными. Он понес потери, есть сожженная техника. Наши воины зачищают этот отрезок фронта. Но понятно, что ситуацию там нельзя назвать простой.

Чего Украина ожидает от партнеров?

Президент упомянул, что вскоре украинская делегация поедет в Соединенные Штаты. Там будут говорить следующие шаги в сотрудничестве с партнерами. В частности, это программа, по которой мы сейчас получаем оружие, ее надо расширять. Сейчас к ней присоединились 7 стран, но есть сигналы, что к этому готовы другие.

Еще одной темой стало – привлечение российских замороженных активов, но не самих активов, а кредитов под них. Президент объявил, что здесь есть очень хорошие сигналы. Он надеется, что в итоге мы придем к тому, что государства будут предоставлять нам кредиты под гарантии под замороженные российские активы,

– отметила ведущая 24 Канала.

Также ожидаем европейский пакет санкций. Об этом президент хочет говорить с Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер может посмотреть как действует Европа и также принять решение об ограничении для России.

Конечно, Владимир Зеленский вспомнил о соглашении между ХАМАС и Израилем. Он напомнил, что даже террористы ХАМАС согласились на соглашение о примирении войны, а Россия таких шагов не делает. Более того, она даже не демонстрирует готовности что-то обсуждать. Однако, Владимир Зеленский уверен, что за свои действия Россия получит по заслугам.

"Когда состоится следующая встреча с Трампом, я не могу сказать, потому что об этом не успели поговорить с президентом. Но могу сказать однозначно, то, что сказал президент, что ответ России за сегодняшние удары точно будет", – подытожила Екатерина Соляр.