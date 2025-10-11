Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та АТ "Запоріжжяобленерго".

У яких областях скасували аварійні відключення?

Київська область

У ДТЕК 10 жовтня о 23:46 розповіли, що екстрені відключення у регіоні скасовані.

Всі родини Київської області знову зі світлом. Працюємо над точковими заявами,

– зазначили у компанії.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник додав, що без світла в області було 110 тисяч абонентів, але завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі регіону вже заживлені.

"Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що відразу після атаки вони, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела – без паніки, без збоїв, злагоджено й професійно", – пояснив посадовець.

Калашник також закликав громадян економно споживати електроенергію: не включати одразу всі прилади та відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень.

Дніпропетровська область

О 23:13 10 жовтня у ДТЕК розповіли, що у Дніпропетровській області також скасовані екстрені відключення світла. Домівки у регіоні наразі заживлені, компанія працює над точковими заявками.

Запорізька область

Графіки відключень електроенергії для промислових споживачів у Запорізькій області скасовано, повідомили в АТ "Запоріжжяобленерго" о 23:23 10 жовтня.

Щодо обмежень електропостачання – наразі запроваджені, за вказівкою НЕК "Укренерго", графіки аварійних відключень, які не стосуються населення – лише промислових споживачів,

– зазначив очільник обленерго Андрій Стасевський.

До речі, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зазначив в етері 24 Каналі, що Україна має достатні запаси для енергетичної безпеки на зиму. Однак не можна повністю застрахуватися від усіх можливих атак.

