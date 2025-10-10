Українців непокоять, які запаси та резерви ми маємо на осінній та зимовий період. Як розповів в ефірі 24 Каналу експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, вони справді є, але застрахуватися від усього неможливо.

Наскільки Україна готова до зими?

Якщо порівнювати наші резерви з тими, які були у 2024 та 2023 роках, то їх цілком достатньо. Мовиться про велике обладнання, трансформатори та багато іншого. Тому запасів вистачить, щоб зменшити час, який потрібен будь-якій енергетичній компанії для відновлення постачання енергії та надання відповідних послуг.

Не можна застрахуватися від усього, але суми, які були вкладені в придбання нового обладнання, свідчать про те, що енергетики дійсно підготувалися,

– наголосив експерт з питань енергетики.

Пересічні громадяни часто думають, що один чи два дрони можуть повністю зруйнувати всю інфраструктуру. Це не так і такого перебігу подій не варто очікувати. На підготовку енергетики витрачені мільярди доларів, тому не варто впадати у паніку.

Неодноразово Секретаріат Енергетичного Співтовариства казав про те, що фонд підтримки енергетики України, де акумулюються ці кошти, має дефіцит 600 мільйонів євро. Тому потрібно всім наслідувати приклад Великої Британії, яка збільшила свій внесок до цього фонду.

"Я думаю, після того, як наші партнери побачать результати чергової російської атаки, вони активізують свої зусилля з наданням нам підтримки", – підсумував Геннадій Рябцев.

