Як Львів підготовлений до відключень світла?

Як розповів міський голова Львова, Андрій Садовий, попри те, що чимало громад в Україні зараз без світла та тепла, однак у Львові ситуація стабільна, передає 24 Канал.

Як додає заступник голови міста, Андрій Москаленко, у місті вже напрацьовано 3 черги роботи Пунктів незламності.

Андрій Москаленко Перший заступник міського голови Львова Перша черга – це 21 пункт, друга – 147 пунктів, і третя стадія – це близько тисячі. Усі будуть запускатися в роботу залежно від ситуації і потреби. Зараз вони у режимі готовності і можуть розгорнути роботу протягом кількох годин.

Також, в місті проведуть тестування роботи автобусів громадського транспорту на маршрутах електротранспорту. Річ у тім, що у разі відсутності електрики транспорт також не працює. Однак у місті працюватимуть над тим, щоб проїзд був забезпечений у різні випадки.

Зауважте, що "Львівобленерго" вже оновило графіки погодинних відключень електроенергії, які будуть чинними з 1 жовтня 2025 року по 1 квітня 2026 року.

Однак там наголосили, що графіки відключень почнуть діяти лише у разі офіційного оголошення про застосування відключень. Наразі таких вказівок немає.

Оновлення пов'язано зі змінами в Інструкції щодо складання таких графіків: тепер їх формують на півроку, враховуючи результати замірів зимового та літнього навантаження,

– йдеться на сайті.

Зауважте! Андрій Москаленко додає, що у Львові проведуть також перевірку роботи системи водопостачання, зокрема водовозок. А загалом у місті напрацювали 50 різних заходів перевірки об'єктів та їх роботи у критичних ситуаціях.

Яка ситуація з опаленням?

У "Львівтеплоенерго" зазначають, що станом на сьогодні проведені всі необхідні регламентні роботи, а також відбулися заміна мереж та ремонт обладнання.

Створені також відповідні запаси матеріалів, палива для генераторів та інших речей, які дадуть змогу проходити оці "емердженсі сценарії", якщо вони будуть.

Олександр Одинець Керівник ЛМКП "Львівтеплоенерго" Щодо інформації по опалювальному сезону, то багато наших колег розпочали опальний сезон власне з соціально сфери, натомість для населення не розпочав наразі ніхто. Проблема є загалом у всіх однакова, а саме невеликі ліміти газу на жовтий місяць, зважаючи на ті останні зими, які були. Вони були досить теплими.

Одинець зауважує, що наразі мешканців міста можна забезпечувати альтернативним опаленням лише у пунктах обігріву та визначених локаціях.

Які є прогнози обстрілів енергетичної інфраструктури?