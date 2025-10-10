Как Львов подготовлен к отключениям света?
Как рассказал городской голова Львова, Андрей Садовый, несмотря на то, что многие общины в Украине сейчас без света и тепла, однако во Львове ситуация стабильная, передает 24 Канал.
Как добавляет заместитель главы города, Андрей Москаленко, в городе уже наработано 3 очереди работы Пунктов несокрушимости.
Первая очередь – это 21 пункт, вторая – 147 пунктов, и третья стадия – это около тысячи. Все будут запускаться в работу в зависимости от ситуации и потребности. Сейчас они в режиме готовности и могут развернуть работу в течение нескольких часов.
Также, в городе проведут тестирование работы автобусов общественного транспорта на маршрутах электротранспорта. Дело в том, что в случае отсутствия электричества транспорт также не работает. Однако в городе будут работать над тем, чтобы проезд был обеспечен в разные случаи.
- Заметьте, что "Львовоблэнерго" уже обновило графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.
- Однако там отметили, что графики отключений начнут действовать только в случае официального объявления о применении отключений. Сейчас таких указаний нет.
Обновление связано с изменениями в Инструкции по составлению таких графиков: теперь их формируют на полгода, учитывая результаты замеров зимней и летней нагрузки,
– говорится на сайте.
Заметьте! Андрей Москаленко добавляет, что во Львове проведут также проверку работы системы водоснабжения, в частности водовозок. В целом в городе наработали 50 различных мероприятий проверки объектов и их работы в критических ситуациях.
Какова ситуация с отоплением?
В "Львовтеплоэнерго" отмечают, что на сегодня проведены все необходимые регламентные работы, а также состоялись замена сетей и ремонт оборудования.
Созданы также соответствующие запасы материалов, топлива для генераторов и других вещей, которые позволят проходить эти "эмердженси сценарии", если они будут.
Относительно информации по отопительному сезону, то многие наши коллеги начали опальный сезон собственно с социально сферы, зато для населения не начал пока никто. Проблема в целом у всех одинаковая, а именно небольшие лимиты газа на октябрь месяц, учитывая те последние зимы, которые были. Они были достаточно теплыми.
Одинец замечает, что сейчас жителей города можно обеспечивать альтернативным отоплением только в пунктах обогрева и определенных локациях.
Какие прогнозы обстрелов энергетической инфраструктуры?
В комментарии для 24 Канала эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказал, что россияне предпочитают теперь точечные массированные удары по объектам инфраструктуры.
Ожидается, что на ближайшие 4,5 месяца Украина будет подвергаться атакам по инфраструктуре в среднем каждые 3 – 4 дня. Если прогноз оправдается, то украинцам стоит ожидать до 40 ударов врага в период осени и зимы.