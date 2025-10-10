Как Львов подготовлен к отключениям света?

Как рассказал городской голова Львова, Андрей Садовый, несмотря на то, что многие общины в Украине сейчас без света и тепла, однако во Львове ситуация стабильная, передает 24 Канал.

Как добавляет заместитель главы города, Андрей Москаленко, в городе уже наработано 3 очереди работы Пунктов несокрушимости.

Андрей Москаленко Первый заместитель городского головы Львова Первая очередь – это 21 пункт, вторая – 147 пунктов, и третья стадия – это около тысячи. Все будут запускаться в работу в зависимости от ситуации и потребности. Сейчас они в режиме готовности и могут развернуть работу в течение нескольких часов.

Также, в городе проведут тестирование работы автобусов общественного транспорта на маршрутах электротранспорта. Дело в том, что в случае отсутствия электричества транспорт также не работает. Однако в городе будут работать над тем, чтобы проезд был обеспечен в разные случаи.

Заметьте, что "Львовоблэнерго" уже обновило графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут действовать с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Однако там отметили, что графики отключений начнут действовать только в случае официального объявления о применении отключений. Сейчас таких указаний нет.

Обновление связано с изменениями в Инструкции по составлению таких графиков: теперь их формируют на полгода, учитывая результаты замеров зимней и летней нагрузки,

– говорится на сайте.

Заметьте! Андрей Москаленко добавляет, что во Львове проведут также проверку работы системы водоснабжения, в частности водовозок. В целом в городе наработали 50 различных мероприятий проверки объектов и их работы в критических ситуациях.

Какова ситуация с отоплением?

В "Львовтеплоэнерго" отмечают, что на сегодня проведены все необходимые регламентные работы, а также состоялись замена сетей и ремонт оборудования.

Созданы также соответствующие запасы материалов, топлива для генераторов и других вещей, которые позволят проходить эти "эмердженси сценарии", если они будут.

Александр Одинец Руководитель ЛГКП "Львовтеплоэнерго" Относительно информации по отопительному сезону, то многие наши коллеги начали опальный сезон собственно с социально сферы, зато для населения не начал пока никто. Проблема в целом у всех одинаковая, а именно небольшие лимиты газа на октябрь месяц, учитывая те последние зимы, которые были. Они были достаточно теплыми.

Одинец замечает, что сейчас жителей города можно обеспечивать альтернативным отоплением только в пунктах обогрева и определенных локациях.

Какие прогнозы обстрелов энергетической инфраструктуры?