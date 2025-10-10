Украинцев беспокоят, какие запасы и резервы мы имеем на осенний и зимний период. Как рассказал в эфире 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, они действительно есть, но застраховаться от всего невозможно.
Насколько Украина готова к зиме?
Если сравнивать наши резервы с теми, которые были в 2024 и 2023 годах, то их вполне достаточно. Говорится о большом оборудовании, трансформаторах и многом другом. Поэтому запасов хватит, чтобы уменьшить время, которое нужно любой энергетической компании для восстановления поставок энергии и предоставления соответствующих услуг.
Нельзя застраховаться от всего, но суммы, которые были вложены в приобретение нового оборудования, свидетельствуют о том, что энергетики действительно подготовились,
– отметил эксперт по вопросам энергетики.
Рядовые граждане часто думают, что один или два дрона могут полностью разрушить всю инфраструктуру. Это не так и такого хода событий не стоит ожидать. На подготовку энергетики потрачены миллиарды долларов, поэтому не стоит впадать в панику.
Неоднократно Секретариат Энергетического Сообщества говорил о том, что фонд поддержки энергетики Украины, где аккумулируются эти средства, имеет дефицит 600 миллионов евро. Поэтому нужно всем последовать примеру Великобритании, которая увеличила свой вклад в этот фонд.
"Я думаю, после того, как наши партнеры увидят результаты очередной российской атаки, они активизируют свои усилия по предоставлению нам поддержки", – подытожил Геннадий Рябцев.
Какова ситуация со светом 10 октября?
- Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре. Одной из главных целей была столица. В Киеве свет отсутствует в части семи районов. Сложнее всего на Левом берегу. Действуют аварийные отключения, а их время пока невозможно спрогнозировать.
- Кроме Киева без света остались жители других областей. В результате атаки повреждено энергетическое оборудование в Черкасской области. Аварийные графики ввели в Харьковской, Сумской и Кировоградской. Также обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской областях.
- К вероятным отключениям готовятся и на западной Украине. Так во Львове тестируют работу электротранспорта, который пока не работает без света. Также обустраивают пункты несокрушимости. Указаний относительно графиков отключений пока нет.