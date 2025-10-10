Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування зі ЗМІ 10 жовтня.

Що сказав Зеленський про можливість зробити блекаут у Москві?

Володимир Зеленський зазначив, що завдання України після російських ударів – відповідати ворогу.

"Наше завдання передусім – захищати себе", – пояснив глава держави.

Він також наголосив, що росіяни для того, аби завдати комбінованого удару по Україні 10 жовтня накопичували засоби ураження та розуміли, що вони будуть робити, чекаючи відповідних погодних умов.

Чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що дощі заважають будь-кому ширше працювати, використовувати авіацію. Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити,

– зауважив президент України.