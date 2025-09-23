Наразі у мережі поширюють відповідні кадри з Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про ситуацію з авіалайнером?

У мережі показали відео з Москви, на якому видно як літак пролітає на досить низьких висотах та ледь не чіпляє дахи багатоповерхових будівель. За попередньою інформацією, це сталося під час атаки безпілотників.

У Москві літак пролетів за кілька метрів від житлових будинків: дивіться відео

Місцева влада, зокрема мер Сергій Собянін, наразі не оприлюднювала інформації про цей інцидент, також немає жодної реакції на відповідні повідомлення стосовно авіалайнера. Повідомляли лише про роботу ППО.

Літак ледь не зачепив поверхи будівель: дивіться відео

Які деталі атаки на Москву відомі?