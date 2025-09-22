Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Москву та Підмосков'я атакували дрони

Жителі Одинцовського району Московської області, а також районів Коньково, Кузьминки, Чертаново та центру повідомили про серію гучних звуків. За словами самих росіян, їх було не менше десяти.

Повідомлення про вибухи також надійшли із Зеленограда та селища Нахабіно поблизу Москви.

Вже згодом мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що так звані сили ППО відбивають атаку безпілотників, що нібито летіли на Москви. Наразі на місцях працюють усі екстрені служби.

За словами Собяніна, було "збито" сім БпЛА, які атакували Москву.

Через вторгнення невідомих безпілотників небо над Москвою повністю закрили, а в московських аеропортах запровадили так званий план "Килим". Російські ЗМІ скаржаться, що в "Шереметьєво" затримується близько 9 рейсів, у "Внуково" – 6, у "Домодєдово" – ще 3.

Мер Москви заявив про роботу сил ППО в регіоні / Фото з місцевих телеграм-каналів

Безпілотники регулярно атакують росіян: останні новини