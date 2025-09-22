Що відомо про страхування житла від дронів у Росії?
Питання компенсації у випадку атаки безпілотника підіймає кожен третій клієнт, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське російське медіа "Коммерсант".
Читайте також Пригрозив воєнною відповіддю: Путін зробив низку заяв на нараді з Радбезом
Зростання кількості відповідних заявок із початку року фіксують у:
- "Согазі";
- "РЕСО-Гарантії";
- "Росгосстраху";
- "Ренесанс Страхуванні";
- "Совкомбанк Страхуванні";
- "Зетта Страхуванні".
Зазначається, що зростання інтересу до страхових полісів – це відображення об’єктивної реальності. Річ у тім, що падіння дронів та їх уламків на житлові будинки перестало бути рідкістю.
Тому сьогодні кількість запитів від клієнтів на такі страховки може сягати сотень тисяч у прикордонних регіонах та десятків тисяч – у більш віддалених. Обсяг ринку страхування від ударів безпілотників у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 мільярдів рублів.
При цьому, за даними Центробанку, обсяг страхування майна фізосіб за підсумками першого півріччя досяг 57,9 мільярда рублів,
– пише російське медіа.
Покриття збитків, завданих майну внаслідок падіння дронів чи їх уламків, уже включене в більшість програм страхування житлової нерухомості. Але якщо падіння безпілотника визнають терактом, стандартне покриття не діє – у такому випадку потрібна страховка від тероризму або диверсії.
Сучасна практика ще не виробила чітких критеріїв, коли падіння безпілотника слід вважати терактом, тому завжди зберігається невизначеність – чи буде страхова виплата, чи ні,
– каже керівник страхової практики МЕФ Legal Іван Рибаков.
Цікаво! У такій ситуації росіяни мають уважно вивчати документи та вносити корективи, враховуючи всі можливі ризики ще до підписання.
Як ще війна впливає на життя у Росії?
У Росії планують підвищення податків. Мова йде зокрема про підвищення податку ПДВ з 20 до 22%. Про це повідомляє СЗР України.
Першими під удар потраплять банки: до Держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10 %. Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 мільярдів рублів,
– повідомляють у тексті.
Зверніть увагу! Від банків очікують ще 200 мільярдів – і це мізерна сума на фоні загального дефіциту.
Що ще відбувається у Росії?
Наразі у Росії відбувається дефіцит пального. Проблеми з постачання бензину охопили щонайменше 20 регіонів країни. Також від ситуації постраждали окуповані території України.
Також росіян закликали готуватися до того, що бюджет залишатиметься "воєнним" ще довго. Згідно з інформацією, Москва планує залишати мілітаризований бюджет ще на 5-8 років.