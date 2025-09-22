Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш" і місцеві моніторингові канали.

Дивіться також Смертельна помилка: чому стягування ППО в Крим стало пасткою для Росії

Що відомо про атаку БпЛА на Крим 22 вересня?

Повітряну тривогу на окупованому півострові оголосили близько 11:44. Окупанти писали про нібито групи дронів-камікадзе курсом на Севастополь, зокрема аеропорт Бельбек.

Українські БпЛА в Криму атакують об'єкти рашистів,

– повідомили в "Атеш".

Місцеві моніторингові канали закликали людей терміново покинути пляжі та пройти в укриття.

Відбій оголосили близько 11:58. Офіційно про наслідки атаки наразі нічого не повідомляли.