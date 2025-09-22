Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш" і місцеві моніторингові канали.
Що відомо про атаку БпЛА на Крим 22 вересня?
Повітряну тривогу на окупованому півострові оголосили близько 11:44. Окупанти писали про нібито групи дронів-камікадзе курсом на Севастополь, зокрема аеропорт Бельбек.
Українські БпЛА в Криму атакують об'єкти рашистів,
– повідомили в "Атеш".
Місцеві моніторингові канали закликали людей терміново покинути пляжі та пройти в укриття.
Відбій оголосили близько 11:58. Офіційно про наслідки атаки наразі нічого не повідомляли.