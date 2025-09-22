Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш" и местные мониторинговые каналы.
Что известно об атаке БпЛА на Крым 22 сентября?
Воздушную тревогу на оккупированном полуострове объявили около 11:44. Оккупанты писали о якобы группах дронов-камикадзе, направившихся на Севастополь, в частности аэропорт Бельбек.
Украинские БпЛА в Крыму атакуют объекты рашистов,
– сообщили в "Атеш".
Местные мониторинговые каналы призвали людей срочно покинуть пляжи и пройти в укрытие.
Отбой объявили около 11:58. Официально о последствиях атаки пока ничего не сообщалось.