Что известно о страховании жилья от дронов в России?
Вопрос компенсации в случае атаки беспилотника поднимает каждый третий клиент, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское медиа "Коммерсант".
Рост количества соответствующих заявок с начала года фиксируют в:
- "Согазе";
- "РЕСО-Гарантии";
- "Росгосстрахе";
- "Ренессанс Страховании";
- "Совкомбанк Страховании";
- "Зетта Страховании".
Отмечается, что рост интереса к страховым полисам – это отражение объективной реальности. Дело в том, что падение дронов и их обломков на жилые дома перестало быть редкостью.
Поэтому сегодня количество запросов от клиентов на такие страховки может достигать сотен тысяч в приграничных регионах и десятков тысяч – в более отдаленных. Объем рынка страхования от ударов беспилотников в 2025 году вырос в несколько раз и составляет от 25 до 40 миллиардов рублей.
При этом, по данным Центробанка, объем страхования имущества физлиц по итогам первого полугодия достиг 57,9 миллиарда рублей,
– пишет российское медиа.
Покрытие убытков, нанесенных имуществу в результате падения дронов или их обломков, уже включено в большинство программ страхования жилой недвижимости. Но если падение беспилотника признают терактом, стандартное покрытие не действует – в таком случае нужна страховка от терроризма или диверсии.
Современная практика еще не выработала четких критериев, когда падение беспилотника следует считать терактом, поэтому всегда сохраняется неопределенность – будет ли страховая выплата, или нет,
– говорит руководитель страховой практики МЕФ Legal Иван Рыбаков.
Интересно! В такой ситуации россияне должны внимательно изучать документы и вносить коррективы, учитывая все возможные риски еще до подписания.
Как еще война влияет на жизнь в России?
В России планируют повышение налогов. Речь идет в частности о повышении налога НДС с 20 до 22%. Об этом сообщает СВР Украины.
Первыми под удар попадут банки: в Госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10 %. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 миллиардов рублей,
– сообщается в тексте.
Обратите внимание! От банков ожидают еще 200 миллиардов – и это мизерная сумма на фоне общего дефицита.
Что еще происходит в России?
Сейчас в России происходит дефицит топлива. Проблемы с поставками бензина охватили не менее 20 регионов страны. Также от ситуации пострадали оккупированные территории Украины.
Также россиян призвали готовиться к тому, что бюджет будет оставаться "военным" еще долго. Согласно информации, Москва планирует оставлять милитаризованный бюджет еще на 5-8 лет.