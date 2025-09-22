Что известно о страховании жилья от дронов в России?

Вопрос компенсации в случае атаки беспилотника поднимает каждый третий клиент, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское медиа "Коммерсант".

Рост количества соответствующих заявок с начала года фиксируют в:

"Согазе"; "РЕСО-Гарантии"; "Росгосстрахе"; "Ренессанс Страховании"; "Совкомбанк Страховании"; "Зетта Страховании".

Отмечается, что рост интереса к страховым полисам – это отражение объективной реальности. Дело в том, что падение дронов и их обломков на жилые дома перестало быть редкостью.

Поэтому сегодня количество запросов от клиентов на такие страховки может достигать сотен тысяч в приграничных регионах и десятков тысяч – в более отдаленных. Объем рынка страхования от ударов беспилотников в 2025 году вырос в несколько раз и составляет от 25 до 40 миллиардов рублей.

При этом, по данным Центробанка, объем страхования имущества физлиц по итогам первого полугодия достиг 57,9 миллиарда рублей,

Покрытие убытков, нанесенных имуществу в результате падения дронов или их обломков, уже включено в большинство программ страхования жилой недвижимости. Но если падение беспилотника признают терактом, стандартное покрытие не действует – в таком случае нужна страховка от терроризма или диверсии.

Современная практика еще не выработала четких критериев, когда падение беспилотника следует считать терактом, поэтому всегда сохраняется неопределенность – будет ли страховая выплата, или нет,

– говорит руководитель страховой практики МЕФ Legal Иван Рыбаков.

Интересно! В такой ситуации россияне должны внимательно изучать документы и вносить коррективы, учитывая все возможные риски еще до подписания.

Как еще война влияет на жизнь в России?

В России планируют повышение налогов. Речь идет в частности о повышении налога НДС с 20 до 22%. Об этом сообщает СВР Украины.

Первыми под удар попадут банки: в Госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10 %. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 миллиардов рублей,

– сообщается в тексте.

Обратите внимание! От банков ожидают еще 200 миллиардов – и это мизерная сумма на фоне общего дефицита.

