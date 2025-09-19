Как растет дефицит топлива в России?
Вместе с дефицитом топлива по всей России растет стоимость нефтепродуктов. По данным Санкт-Петербургской биржи, 17 сентября цена бензина марки АИ-92 достигла 73,2 тысячи рублей за тонну, установив исторический рекорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Смотрите также Украина ограничит импорт топлива из Индии: когда и как это повлияет на цены
Топливный кризис в России разворачивается из-за ряда факторов:
- Этому способствовали удары украинских дронов по НПЗ России. Со 2 августа вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно имеют мощность 119,2 миллиона тонн в год.
- Российскому Минэнерго и нефтяным компаниям даже пришлось срочно пересматривать сроки планового ремонта заводов, чтобы нарастить поставки топлива для внутреннего рынка.
К дефициту также привел низкий уровень запасов в розничных сетях: из-за высокой учетной ставки и дорогих кредитов региональные операторы АЗС не смогли сформировать резервы, что уже привело к закрытию заправок в Белгородской и Владимирской областях,
– отмечает разведка.
Добавило проблем и искусственное ограничение предложения топлива, которое ввели крупные государственные компании:
- "Роснефть";
- "Лукойл";
- "Газпром нефть";
- "Татнефть";
- и "Сургутнефтегаз".
Они постоянно задерживают отгрузку законтрактованного топлива другим АЗС в пользу собственных заправочных станций. Им выгоднее платить 5% штрафы за невыполненные обязательства, чем поставлять бензин на рынок.
По данным Politico, из-за кризиса продажи бензина в России упали до минимального уровня за последние 2 года:
- объемы реализации бензина марки А-92 упали на 21,7% во вторник, опустившись до 15 600 тонн – это минимум с 2023 года;
- продажи А-95 также сократились – на 15,5% по сравнению с предыдущим днем, достигнув лишь 12 060 тонн.
В краткосрочной перспективе, в частности зимой 2025/2026 годов, это приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в рф, росту зависимости от импорта топлива из Беларуси, Казахстана и Китая, а также к дополнительным рискам в логистике, прежде всего для нужд оккупационной армии,
– прогнозируют в разведке.
Топливный кризис в России: что известно?
Украина наносит все больше успешных атак по нефтеперерабатывающим заводам России. При этом беспилотники поражают крупнейшие НПЗ страны-агрессора, а удары повторяют снова, как только россияне возобновят работу заводов.
В результате атак на НПЗ в РФ углубляется топливный кризис, охватывающий все больше регионов и вызывающий дефицит бензина. Из-за перебоев с поставками закрываются независимые АЗС, а остановка заводов привела к росту цен на топливо на 40–50% с начала года.
Подорожание бензина также разгоняет инфляцию: темпы роста цен в топливном секторе уже опережают общий показатель в стране.