Как растет дефицит топлива в России?

Вместе с дефицитом топлива по всей России растет стоимость нефтепродуктов. По данным Санкт-Петербургской биржи, 17 сентября цена бензина марки АИ-92 достигла 73,2 тысячи рублей за тонну, установив исторический рекорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Топливный кризис в России разворачивается из-за ряда факторов:

Этому способствовали удары украинских дронов по НПЗ России. Со 2 августа вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно имеют мощность 119,2 миллиона тонн в год.

Российскому Минэнерго и нефтяным компаниям даже пришлось срочно пересматривать сроки планового ремонта заводов, чтобы нарастить поставки топлива для внутреннего рынка.

К дефициту также привел низкий уровень запасов в розничных сетях: из-за высокой учетной ставки и дорогих кредитов региональные операторы АЗС не смогли сформировать резервы, что уже привело к закрытию заправок в Белгородской и Владимирской областях,

– отмечает разведка.

Добавило проблем и искусственное ограничение предложения топлива, которое ввели крупные государственные компании:

"Роснефть";

"Лукойл";

"Газпром нефть";

"Татнефть";

и "Сургутнефтегаз".

Они постоянно задерживают отгрузку законтрактованного топлива другим АЗС в пользу собственных заправочных станций. Им выгоднее платить 5% штрафы за невыполненные обязательства, чем поставлять бензин на рынок.

По данным Politico, из-за кризиса продажи бензина в России упали до минимального уровня за последние 2 года:

объемы реализации бензина марки А-92 упали на 21,7% во вторник, опустившись до 15 600 тонн – это минимум с 2023 года;

продажи А-95 также сократились – на 15,5% по сравнению с предыдущим днем, достигнув лишь 12 060 тонн.

В краткосрочной перспективе, в частности зимой 2025/2026 годов, это приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в рф, росту зависимости от импорта топлива из Беларуси, Казахстана и Китая, а также к дополнительным рискам в логистике, прежде всего для нужд оккупационной армии,

– прогнозируют в разведке.

