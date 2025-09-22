15:02, 22 сентября

Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года соблюдать ограничения в соответствии с ДСНВ.

По словам диктатора, такой шаг должен создать благоприятную атмосферу для дальнейшего диалога с США. При этом Россия рассчитывает, что США будут действовать соответственно.

"Полный отказ от наследия ДСНВ стал бы ошибочным", – сказал военный преступник.

Справка: ДСНВ – Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. ДСНВ ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва прекращает участие в ДСНВ. Срок действующего договора истекает 5 февраля 2026 года.