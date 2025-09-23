Сейчас в сети распространяют соответствующие кадры из Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно о ситуации с авиалайнером?
В сети показали видео из Москвы, на котором видно как самолет пролетает на достаточно низких высотах и едва не цепляет крыши многоэтажных зданий. По предварительной информации, это произошло во время атаки беспилотников.
В Москве самолет пролетел в нескольких метрах от жилых домов: смотрите видео
Местные власти, в частности мэр Сергей Собянин, пока не обнародовала информации об этом инциденте, также нет никакой реакции на соответствующие сообщения относительно авиалайнера. Сообщали только о работе ПВО.
Какие детали атаки на Москву известны?
Напомним, вечером в понедельник, 22 сентября, в Москве и Подмосковье прогремела серия взрывов, местные власти заявили об атаке беспилотников. Из-за этого, как сообщалось, небо над Москвой полностью закрыли.
Известно, что в московских аэропортах ввели так называемый план "Ковер", в частности во "Внуково" и "Домодедово". Подобная ситуация была в "Шереметьево", однако по последним обновлениям, ограничения там сняли.
К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала назвал вышеупомянутые атаки большим успехом, потому что очевидно удалось прорвать три кольца ПВО вокруг Москвы.