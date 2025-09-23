Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил важность атаки, осуществляемой на Москву и пригород. Он отметил, почему это большой успех.
К теме Почти 115 дронов атаковали Россию: в Крыму, вероятно, прилет по даче "ФСБ", где останавливался Путин
Как дронам удалось прорваться в Москву?
Мусиенко заметил, что мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе работает ПВО. Хотя раньше чаще всего говорилось о том, что ПВО работает где-то на подступах к Москве – в области.
Эта атака важна, потому что очевидно удалось прорвать три кольца ПВО вокруг Москвы. С этой точки зрения эта атака имеет вес,
– отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.
Это удалось сделать, по его мнению, после длительных усилий, и это – большой успех. Ведь, очевидно, было много попыток прорвать ПВО, и во время предыдущих атак не получалось пройти все эшелоны противовоздушной обороны вокруг российской столицы.
Получается, что в российской ПВО есть пробелы, как отметил Мусиенко, и во время предыдущих попыток были сделаны правильные выводы, внесены коррективы и улучшения для повышения уровня следующих атак.
Сейчас это дает очевидно свои результаты. И это очень хорошие новости с военной точки зрения,
– уверен он.
Также реализуется стратегия, которую определил Владимир Зеленский о том, что нужно переносить войну на территорию врага. В этом, кроме чисто военного компонента, который будет анализироваться по прохождению эшелонированных российских систем ПВО, существует и информационно-психологический фактор.
Это фактор психологического давления и воздействия на противника. Методы психологической войны против Украины системно применяются.
Она должна делать так же для того, чтобы демонстрировать миру и россиянам, что Владимир Путин рассказывает о своих возможностях, о ядерке, о "сво", которое идет по плану. Однако на самом деле в Москве объявлен план "Ковер", и у россиян на фоне этого не могут не возникнуть определенные вопросы. Даже, если они их не озвучат, важно, что эти внутренние сомнения зародятся в российском обществе.
Атака дронов на Москву: что известно?
- Вечером 22 сентября в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. В частности в Одинцовском районе Московской области, а также в районе Коньково, Кузьминки, Чертаново и в центре Москвы прозвучало около 10 взрывов. Также было громко в Зеленограде и поселке Нахабино вблизи Москвы.
- Позже мэр города Собянин сообщил, что российская ПВО отражает атаку беспилотников, которые летели на Москву. Он заявил о сбитии семи БпЛА.
- Россияне из-за атаки полностью закрыли небо над Москвой, а в аэропортах города ввели план "Ковер". Также в аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" задерживались вылет самолетов.
- Даже российская авиация пряталась от дронов. В частности, появилось видео, как грузовой самолет двигался вблизи крыш многоэтажек, чтобы его не заметили беспилотники.