Повідомлялося, що було влучання по підстанції, внаслідок якого вся агломерація пішла у темряву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Пепел" та Supernova+.

Що відомо про вибухи та блекаут у Бєлгороді?

Про вибухи у Бєлгороді стало відомо 5 жовтня після 21:30 за місцевим часом. Після цього у деяких квартирах зникло світло та вода.

У Бєлгороді чули вибухи: дивіться відео

Згодом проблема набула масштабнішого характеру. У мережі повідомляли, що горить електропідстанція "Луч". Попередньо, по російському об'єкту було завдано обстрілу.

У Бєлгороді могли вдарити по підстанції "Луч" / Фото з телеграм-каналу "Пепел" та Supernova+

Також повідомлялося, що світла не було не лише у самому Бєлгороді. Про відключення писали також і жителі Яковлівського округу Бєлгородської області.

Однак з жительок Бєлгорода розповідала, що "Світло в неї не горить". Після удару по підстанції "Луч" у деяких районах Харківської гори, зокрема на вулиці Єсеніна, зникло світло. При цьому в сусідніх з містом населених пунктах Дубове, Таврове та Ріпне є електроенергія.

Бєлгородка жаліється на блекаут у неї вдома: дивіться відео

Світло після вибухів зникло у місті буквально в один момент, також було видно декілька спалахів. Це можна побачити на відео, які ширять місцеві.

Блекаут у Бєлгороді стався одномоментно: дивіться відео

Цікаво, що до вибухів у Бєлгороді та області писали про "ракетну небезпеку". Окрім того, повідомлялося, що нібито на місці "працює ППО".

Пізніше блекаут у Бєлгороді підтвердив і місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Він заявив, що є пошкодження енергетики "внаслідок українських атак". За словами росіянина, зараз усі аварійні бригади виїхали на місце, а лікарні перейшли на живлення від резервної генерації.

Що бачили бєлгородці ввечері 5 жовтня: дивіться відео

Згодом стало відомо про "відбій ракетної небезпеки у регіоні". Водночас повністю про наслідки для Бєлгорода та коли відновлять світло – місцева влада не повідомляла.

До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко пояснював в етері 24 Каналу, що Україна здатна відповідати на російські атаки по енергетиці. І те, що відбувалося у Бєлгороді, є доказом цього.

