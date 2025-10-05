Такі атаки можуть нести за собою гуманітарні наслідки. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот, додавши, що одночасно з цим і порушувати виробництво Росією боєприпасів та озброєння.
Не санкціями єдиними: в чому Україна перемагає?
Експерт-міжнародник наголосив, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Він висловив сподівання, що удари по цих об'єктах з боку України продовжаться.
Саме вони завдають реальної шкоди. Якщо ми побачимо відключення світла, це буде свідчити про те, що удари стають дедалі результативнішими. Це напрямок, в якому Україна починає перемагати. Їй потрібно досягти вирішальної перемоги,
– вважає Марк Тот.
Удари по енергооб'єктах Росії: деякі росіяни без світла
Наприкінці вересня дрони прилетіли в російський Бєлгород. Влучання сталося в районі підстанції та ТЕЦ. Через це в низці населених пунктів Бєлгородської області спочатку зникла електроенергія, а згодом і припинилося водопостачання.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що електростанції Бєлгородщини забезпечували здебільшого військові потреби, аніж цивільні. Він прогнозує, що аварійні системи ТЕЦ будуть працювати першочергово в інтересах не населення, а російського ВПК.
Коментуючи ймовірність блекату в Москві, політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук висловив переконання, що це не зупинило б ворога далі бити по Україні, а Кремль навпаки використав би у своїх цілях. Однак за він впевнений, що довго жити без світла росіяни не зможуть і почнуть замислюватися про доцільність вести далі війну.