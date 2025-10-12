Про це пише 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника, очільника Київської ОВА.
Що відомо про удар росіян по підстанції на Київщині?
Окупанти вдарили по одній з підстанцій Бориспільського району.
Внаслідок російської атаки поранення зазнали співробітники ДТЕК. Їх доправили до місцевої лікарні. Попередньо, в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг.
В іншого потерпілого – травма вуха, садна рук та ніг.
В ДТЕК уточнили, що бригада енергетиків потрапила під атаку "Шахеда" під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги. Там підтвердили, що 2 їхніх працівників травмовані.
Росія била по Україні 12 жовтня: основне
Вночі 12 жовтня загарбницька армія атакувала Україну 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, близько 50 із них – "Шахеди", а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької області.
Силами ППО було збито/подавлено 103 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі, Сході та Півдні країни.
Відповідно до даних Повітряних сил, було зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.