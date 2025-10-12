Про це пише 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника, очільника Київської ОВА.

Дивіться також Ворог вночі атакував Білгород-Дністровський: пошкоджено об'єкт електроенергетики

Що відомо про удар росіян по підстанції на Київщині?

Окупанти вдарили по одній з підстанцій Бориспільського району.

Внаслідок російської атаки поранення зазнали співробітники ДТЕК. Їх доправили до місцевої лікарні. Попередньо, в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг.

В іншого потерпілого – травма вуха, садна рук та ніг.

В ДТЕК уточнили, що бригада енергетиків потрапила під атаку "Шахеда" під час відновлювальних робіт у Київській області, вже після відбою повітряної тривоги. Там підтвердили, що 2 їхніх працівників травмовані.

Дивіться також Били кількома БпЛА та удар був спрямований на навчальні заклади: деталі обстрілу Чугуєва

Росія била по Україні 12 жовтня: основне