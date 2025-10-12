У Чугуєві дрони влучили в новий ліцей і пошкодили житлові будинки поруч. Постраждали цивільні мешканці, серед яких є дитина. Про це в етері 24 Каналу повідомила кореспондентка Анна Черненко.

Які наслідки нічної атаки на Чугуїв?

У ніч проти 12 жовтня росіяни вдарили по Харківщині кількома дронами-камікадзе. Основний удар припав на Чугуїв, де безпілотники поцілили в будівлю ліцею. За попередніми даними, ворог бив дронами типу "Герань".

Удар був спрямований прямо на навчальний заклад. Кілька прямих влучань у верхні поверхи спричинили дуже серйозні руйнації. Експерти відпрацювали на місці – забрали рештки безпілотників. Далі вже будуть долучатися освітяни та комунальники,

– розповіла кореспондентка Анна Черненко.

Наразі триває обстеження будівлі, щоб визначити масштаби наслідків.

Понівечений ліцей Чугуєва після атаки / Фото 24 Каналу

Навколо школи пошкоджено будинки. У приватному секторі та багатоповерхівках вибиті вікна і зруйновані дахи.

Постраждали п'ятеро людей, які проживали поруч: двоє чоловіків і двоє жінок старші 55 років, а також 11-річна дівчинка. Усіх гостра реакція на стрес. Усередині навчального закладу потерпілих, попередньо, немає.

Інша нічна атака на Харківщину

Схожа атака сталася цієї ж ночі у селищі Шевченкове. Там дрони теж влучили в навчальний заклад, спричинивши пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, попри небезпеку повторних ударів.

Увесь тиждень Росія атакувала регіон