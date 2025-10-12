В Чугуеве дроны попали в новый лицей и повредили жилые дома рядом. Пострадали гражданские жители, среди которых есть ребенок. Об этом в эфире 24 Канала сообщила корреспондентка Анна Черненко.

Смотрите также Удар по Лапаевке: на Львовщине умер пятый член семьи, которая погибла в результате атаки

Какие последствия ночной атаки на Чугуев?

В ночь на 12 октября россияне ударили по Харьковщине несколькими дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на Чугуев, где беспилотники попали в здание лицея. По предварительным данным, враг бил дронами типа "Герань".

Удар был направлен прямо на учебное заведение. Несколько прямых попаданий в верхние этажи вызвали очень серьезные разрушения. Эксперты отработали на месте – забрали остатки беспилотников. Далее уже будут участвовать педагоги и коммунальщики,

– рассказала корреспондентка Анна Черненко.

Сейчас продолжается обследование здания, чтобы определить масштабы последствий.

Повреждённый лицей Чугуева после атаки / Фото 24 Канала

Вокруг школы повреждены дома. В частном секторе и многоэтажках выбиты окна и разрушены крыши.

Пострадали пять человек, которые проживали рядом: двое мужчин и две женщины старше 55 лет, а также 11-летняя девочка. Всех острая реакция на стресс. Внутри учебного заведения пострадавших, предварительно, нет.

Другая ночная атака на Харьковщину

Похожая атака произошла этой же ночью в поселке Шевченково. Там дроны тоже попали в учебное заведение, вызвав пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, несмотря на опасность повторных ударов.

Всю неделю Россия атаковала регион