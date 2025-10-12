В Чугуеве дроны попали в новый лицей и повредили жилые дома рядом. Пострадали гражданские жители, среди которых есть ребенок. Об этом в эфире 24 Канала сообщила корреспондентка Анна Черненко.
Какие последствия ночной атаки на Чугуев?
В ночь на 12 октября россияне ударили по Харьковщине несколькими дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на Чугуев, где беспилотники попали в здание лицея. По предварительным данным, враг бил дронами типа "Герань".
Удар был направлен прямо на учебное заведение. Несколько прямых попаданий в верхние этажи вызвали очень серьезные разрушения. Эксперты отработали на месте – забрали остатки беспилотников. Далее уже будут участвовать педагоги и коммунальщики,
– рассказала корреспондентка Анна Черненко.
Сейчас продолжается обследование здания, чтобы определить масштабы последствий.
Повреждённый лицей Чугуева после атаки / Фото 24 Канала
Вокруг школы повреждены дома. В частном секторе и многоэтажках выбиты окна и разрушены крыши.
Пострадали пять человек, которые проживали рядом: двое мужчин и две женщины старше 55 лет, а также 11-летняя девочка. Всех острая реакция на стресс. Внутри учебного заведения пострадавших, предварительно, нет.
Другая ночная атака на Харьковщину
Похожая атака произошла этой же ночью в поселке Шевченково. Там дроны тоже попали в учебное заведение, вызвав пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, несмотря на опасность повторных ударов.
Всю неделю Россия атаковала регион
- В общем, по словам корреспондента, за неделю на Харьковщине в результате обстрелов пострадали 13 человек.
- В Дергачах россияне били кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". В результате обстрела 72-летний мужчина получил ранения конечностей.
- В Боровой под обстрелами оказались гражданские, а также медики, которые находились в каретах "скорой".
- В Харьковском районе поврежден электропоезд, а на сельхозпредприятиях зафиксированы значительные разрушения. Также известно о подрыве тракториста во время работы в поле.