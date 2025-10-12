Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу Киевской ОВА.

Что известно об ударе россиян по подстанции в Киевской области?

Оккупанты ударили по одной из подстанций Бориспольского района.

В результате российской атаки ранения получили сотрудники ДТЭК. Их доставили в местную больницу. Предварительно, у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног.

У другого пострадавшего – травма уха, ссадины рук и ног.

В ДТЭК уточнили, что бригада энергетиков попала под атаку "Шахеда" во время восстановительных работ в Киевской области, уже после отбоя воздушной тревоги. Там подтвердили, что 2 их работников травмированы.

Россия била по Украине 12 октября: основное