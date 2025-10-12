Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу Киевской ОВА.
Что известно об ударе россиян по подстанции в Киевской области?
Оккупанты ударили по одной из подстанций Бориспольского района.
В результате российской атаки ранения получили сотрудники ДТЭК. Их доставили в местную больницу. Предварительно, у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног.
У другого пострадавшего – травма уха, ссадины рук и ног.
В ДТЭК уточнили, что бригада энергетиков попала под атаку "Шахеда" во время восстановительных работ в Киевской области, уже после отбоя воздушной тревоги. Там подтвердили, что 2 их работников травмированы.
Россия била по Украине 12 октября: основное
Ночью 12 октября захватническая армия атаковала Украину 118-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, около 50 из них – "Шахеды", а также управляемой авиационной ракетой Х-31 с ТОТ Запорожской области.
Силами ПВО было сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на Севере, Востоке и Юге страны.
Согласно данным Воздушных сил, было зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.