Враг также ударил управляемой авиационной ракетой Х-31. Об этом стало известно из отчёта Воздушных Сил ВСУ, передает 24 Канал.

Как оккупанты ночью терроризировали Украину?

Противник запускал дроны с разных направлений, в частности из российских земель Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Кроме того, россияне атаковали с временно оккупированного Крыма, а именно с Гвардейского.

Среди 118 беспилотников россияне запустили около 50 "Шахедов".

К тому же противник ударил управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированных территорий Запорожской области.

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны,

– говорится в сообщении Воздушных Сил.

Известно о попадании 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.

Российскую атаку отражали подразделения зенитно-ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, расчеты беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Обратите внимание! В Воздушных Силах призывают соблюдать меры безопасности и не пренебрегать угрозой российских ударов.

Какие последствия российской атаки?