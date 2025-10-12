Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Astra.

Что известно о взрывах на Брянщине?

В воскресенье, 12 октября, жители поселка Выгоничи Брянской области сообщали о большом количестве взрывов.

"Утверждается, что под атаку попала местная электроподстанция", – пишут в телеграм-каналах.

Заметим, что под утро российские паблики писали о дроновую опасность для региона. В общем, по сообщениям российских телеграмм-каналов, БпЛА летали над регионом от севера.

Также в сети публикуют кадры, как утверждается, якобы с места атаки.

Взрывы на Брянщине: смотрите видео

Где еще были взрывы?

Этой ночью о взрывах также сообщали жители Смоленска. Соответствующую информацию подтвердил и губернатор области Василий Анохин. По его словам, на места падения обломков БпЛА выезжали оперативные службы.

Также утром российское минобороны поспешило отчитаться о работе "пе-ве-о". Указывается, что в течение прошлой ночи якобы было уничтожено 32 дрона. В частности, якобы по 15 БпЛА сбито над территориями Белгородской и Брянской областей, ️еще 2 – над территорией Смоленской области.

