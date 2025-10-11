Незадолго до 19:00 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Впоследствии в областном центре прогремели сильные взрывы. Тревога длилась всего несколько минут. После отбоя над Белгородским районом поднимался дым, передает 24 Канал со ссылкой на "Пепел".

Что известно о взрывах в Белгороде?

Телеграмм-каналы отмечают, что в Белгороде атакована ТЭЦ "Луч" с ЗРК HIMARS. Также местные жители пишут о перебоях со светом.

Россияне в Белгороде предполагают, что под ударом находится "Луч" и уже "прощаются" со светом: смотрите видео

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Как на "прилеты" реагируют россияне: видео содержит нецензурную лексику

В Белгороде страдает от ударов ТЭЦ, пишут россияне. Все из-за Путина,

– прокомментировал события в России руководитель Центра противодезинформации Андрей Коваленко.

В то же время губернатор Белгородской области Гладков не подтвердил удар по территории ТЭЦ. Он отметил, что силы ПВО в Белгороде и в его окрестностях сбили вражеские ракеты. Пострадавших нет.

В результате падения обломков в Белгороде якобы вспыхнул мусор. Пожар тушат спасатели. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля.

Хотя Гладков не признал удар по ТЭЦ, он предупредил жителей области о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии после последнего обстрела.

Местные сообщают, что уличное освещение отключилось на улице Щорса. В магазинах и домах свет есть.

Обратите внимание! Именно на улице Щорса расположена ТЭЦ "Луч".

В Белгороде исчез свет: смотрите видео

Напомним, что с конца сентября ТЭЦ "Луч" несколько раз оказывалась под ударами. На Белгородщине был блэкаут. Люди сидели без света и воды.

