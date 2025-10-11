Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала, что Ка-52 является мощной боевой единицей, которую россияне имеют на вооружении. Это легендарный вертолет, но его эффективность в последнее время значительно уменьшилась.
Смотрите также Точный удар: десантники пролетели FPV-дроном более 40 километров и поразили технику врага
Что известно о вертолете Ка-52?
Константин Криволап отметил, что в течение 2022 и 2023 годов вертолет Ка-52 активно выполнял боевые задачи, пытаясь уничтожать украинскую бронетехнику.
У него сначала все получалось, а потом его начали атаковать и он уменьшил количество вылетов,
– сказал эксперт по авиации.
Он отметил, что в 2024 году был случай, когда украинский дрон едва не подбил этот вертолет, однако ему удалось уклониться от столкновения, однако сейчас это была спланированная атака. Силам обороны удалось поймать Ка-52.
Были ли уже сбития Ка-52?
Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52 7 ноября 2024 года. Российские пропагандисты очень жаловались по этому поводу, угрожая Украине проигрыш в войне.
Силам специальных операций вместе с ГУР удалось нанести мощный удар оккупантам в тылу. Это произошло, вероятно, в марте 2025 года. Наши военные уничтожили два Ка-52 и два Ми-8.
Бойцы ССО подразделения "Баллиста" уничтожили российский Ка-52. Они для этого использовали тактический ударный беспилотный авиационный комплекс Bombus. О событии стало известно 16 мая 2025 года.