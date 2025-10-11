Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала, что Ка-52 является мощной боевой единицей, которую россияне имеют на вооружении. Это легендарный вертолет, но его эффективность в последнее время значительно уменьшилась.

Что известно о вертолете Ка-52?

Константин Криволап отметил, что в течение 2022 и 2023 годов вертолет Ка-52 активно выполнял боевые задачи, пытаясь уничтожать украинскую бронетехнику.

У него сначала все получалось, а потом его начали атаковать и он уменьшил количество вылетов,

– сказал эксперт по авиации.

Он отметил, что в 2024 году был случай, когда украинский дрон едва не подбил этот вертолет, однако ему удалось уклониться от столкновения, однако сейчас это была спланированная атака. Силам обороны удалось поймать Ка-52.

Были ли уже сбития Ка-52?