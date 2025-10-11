Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів в етері 24 Каналу, що Ка-52 є потужною бойовою одиницею, яку росіяни мають на озброєнні. Це легендарний гелікоптер, але його ефективність останнім часом значно зменшилась.
Що відомо про гелікоптер Ка-52?
Костянтин Криволап зауважив, що протягом 2022 та 2023 років гелікоптер Ка-52 активно виконував бойові завдання, намагаючись знищувати українську бронетехніку.
У нього спочатку все виходило, а потім його почали атакувати й він зменшив кількість вильотів,
– сказав експерт з авіації.
Він зауважив, що у 2024 році був випадок, коли український дрон ледь не підбив цей гелікоптер, проте йому вдалось ухилитись від зіткнення, однак зараз це була спланована атака. Силам оборони вдалось спіймати Ка-52.
Чи були вже збиття Ка-52?
Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52 7 листопада 2024 року. Російські пропагандисти дуже бідкалися з цього приводу, погрожуючи Україні програш у війні.
Силам спеціальних операцій разом з ГУР вдалось завдати потужного удару окупантам у тилу. Це сталось, ймовірно, в березні 2025 року. Наші військові знищили два Ка-52 і два Мі-8.
Бійці ССО підрозділу "Баліста" знищили російський Ка-52. Вони для цього використали тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс Bombus. Про подію стало відомо 16 травня 2025 року.