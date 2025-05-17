Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подразделение ССО "Баллиста". Бойцы опубликовали видео удачной операции на своей странице в Instagram в пятницу, 16 мая.

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Уничтожение российского вертолета Ка-52 "Аллигатор"

Как видно на опубликованных кадрах, вертолет врага был подстрелен прямо в полете.

Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями. Но не учел главного – в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК Bombus. Меткая работа, холодный расчет и – очередной минус во флоте оккупантов. Работаем дальше!

– рассказали бойцы ССО.

На каком именно направлении фронта российская оккупационная армия понесла существенные потери украинские военнослужащие не уточнили.

Напомним, недавно украинский военный точным выстрелом недавно украинский военный сбил российский Су-25. Он сделал это с ПЗРК "Игла".