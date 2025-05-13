Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ОСУВ "Хортица". Там также показали соответствующее видео.

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Сбитие вражеского Су-25

Это редкий случай, когда удается заснять сбивание вражеского самолета. Метким выстрелом из ПЗРК "Игла" воин 58-й бригады под псевдонимом "Талиб" поймал российский Су-25,

– рассказали военные.

Отмечается, что это уже не первая "добыча" этого защитника. На его счету 4 вражеских самолета и два дрона типа "Шахед".

Отметим, что место, где именно был сбит Су-25, не уточняется.

"Талиб очень не любит, когда над его землей летает всякий хлам, а охотник на "дичь" он знатный. Так что, дальше будет...", – говорится в сообщении.

Ликвидация российского самолета Су-25 с ПЗРК "Игла": смотрите видео

Напомним, 4 мая Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.



На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.