Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця". Там також показали відповідне відео.

Дивіться також ССО знищили гордість російської ППО – "Бук-М3" разом із боєкомплектом

Збиття ворожого Су-25

Це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. Влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" воїн 58-ї бригади на псевдо "Таліб" вполював російський Су-25,

– розповіли військові.

Зазначається, що це вже не перша "здобич" цього захисника. На його рахунку 4 ворожі літаки та два дрони типу "Шахед".

Зазначимо, що місце, де саме був збитий Су-25, не уточнюється.

"Таліб дуже не любить, коли над його землею літає всякий непотріб, а мисливець на "дичину" він знатний. То ж, далі буде…", – йдеться у повідомленні.

Ліквідація російського літака Су-25 з ПЗРК "Ігла": дивіться відео

Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.



На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.