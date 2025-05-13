Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Во время спецоперации воины Сил специальных операций ВСУ точно уничтожили сразу две цели – российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 и реактивную систему залпового огня "Ураган-1".

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ССО сожгли Бук-М3 и "Ураган-1" одним ударом

Стоимость только одного уничтоженного Бук-М3 составляет около 45 миллионов долларов.

Новейший комплекс ПВО был обнаружен во время разведки на одном из направлений – он находился на боевом дежурстве и прикрывал вражескую группировку. После подготовки бойцы ССО запустили ударные дроны и точно уничтожили как Бук-М3 вместе с боекомплектом, так и РСЗО "Ураган-1".

Доказательство ликвидации обнародовано ССО: смотреть видео

Это еще одно доказательство того, что даже самая современная техника России – не помеха для украинских воинов.