Про це пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Astra.
Що відомо про вибухи на Брянщині?
В неділю, 12 жовтня, жителі селища Вигоничі Брянської області повідомляли про велику кількість вибухів.
"Стверджується, що під атаку потрапила місцева електропідстанція", – пишуть в телеграм-каналах.
Зауважимо, що під ранок російські пабліки писали про дронову небезпеку для регіону. Загалом, за повідомленнями російських телеграм-каналів, БпЛА літали над регіоном від півночі.
Також в мережі публікують кадри, як стверджується, нібито з місця атаки.
Вибухи на Брянщині: дивіться відео
Де ще були вибухи?
Цієї ночі про вибухи також повідомляли жителі Смоленська. Відповідну інформацію підтвердив і губернатор області Василь Анохін. За його словами, на місця падіння уламків БпЛА виїжджали оперативні служби.
Також зранку російське міноборони поспішило відзвітувати про роботу "пе-ве-о". Вказується, що протягом минулої ночі нібито було знищено 32 дрони. Зокрема, начебто по 15 БпЛА збито над територіями Бєлгородської та Брянської областей, ️ще 2 – над територією Смоленської області.
Вибухи в Росії: інші випадки
Жителі російського Волгограда вночі 11 жовтня скаржилися на атаку невідомих дронів. Про це вони повідомили близько 2 години ночі. За їхніми словами, було чутно кілька потужних вибухів – від 5 до 7 вибухів.
Ввечері того ж дня у Бєлгороді пролунали сильні вибухи. Як заявляли місцеві жителі, під ударом опинилася теплоелектростанція "Луч". Після відбою тривоги над Бєлгородським районом здіймався дим.
Також в районі Матвєєв-Кургана, що в Ростовської області Росії, 9 жовтня помітили безпілотники. Тоді ж в мережі повідомляли про "приліт" по нафтобазі. На опублікованих кадрах було видно, як в небо піднімається дим.