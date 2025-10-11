Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про атаку на Волгоград?
Жителі російського Волгограда вночі 11 жовтня скаржилися на атаку невідомих дронів. Про це вони повідомили близько 2 години ночі. За їхніми даними, було чутно кілька потужних вибухів. Зокрема, вони нарахували від 5 до 7 вибухів в регіоні.
Очевидці зазначали, що до цього чули, характерний для дронів, звук. Ба більше, перед цим у Волгоградському аеропорту ввели тимчасові обмеження. Так, рейси або затримувались, або ж їх перенаправляли до інших міст.
Невдовзі з офіційним коментарем до росіян вийшов губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров та повідомив про "масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію області".
Він поінформував, що внаслідок падіння уламків БпЛА нібито у 3 багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки. За його словами, начебто є постраждалий.
Додамо, що міноборони країни-агресорки вдосвіта 11 жовтня вже "відзвітували" перед росіянами. Відповідно до їхньої заяви, протягом ночі над регіонами Росії їхня "пе-ве-о" начебто знищила 42 дрони.
Вибухи в Росії: останні новини
Нещодавно в районі Матвєєв-Кургана, що в Ростовської області Росії, помітили безпілотники. Тоді ж в мережі повідомляли про "приліт" по нафтобазі. На опублікованих в мережі кадрах було видно густий дим від займання та проліт дронів.
До слова, в ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії. На території обох підприємств тоді фіксували вибухи та пожежу.
Також в ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод імені Я.М. Свердлова". Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин.